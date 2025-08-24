Líder de oposição sugere unidade a Netanyahu para salvar reféns em Gaza

O líder de um partido de oposição em Israel ofereceu, na noite de sábado (23), ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, formar um governo de unidade nacional para facilitar a libertação dos reféns em Gaza e evitar a intransigência da extrema direita no poder. "Faço um apelo a Netanyahu, Yair Lapid e Avigdor Lieberman: é hora de formar um governo para a libertação dos prisioneiros", declarou também o ex-ministro da Defesa israelense Benny Gantz, líder do partido União Nacional (centro-direita).

Os reféns foram capturados durante o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Dos 251 sequestrados capturados naquele dia no sul de Israel, 49 ainda estão em Gaza, incluindo 27 que estariam mortos, segundo o exército israelense. O governo de Netanyahu não possui maioria absoluta no Parlamento israelense desde que sua coalizão perdeu o apoio dos partidos ultraortodoxos asquenazes em julho. Para governar, depende de seus aliados de extrema direita, que se opõem a qualquer acordo de libertação de reféns com o Hamas e defendem o seguimento da guerra até a eliminação do movimento islamista.

Yair Lapid, dirigente do principal partido da oposição, Yesh Atid (centro), dispõe de 24 deputados no Knesset, o Parlamento israelense. Lieberman, líder do nacionalista Israel Beiteinou, conta com oito deputados, a mesma quantidade que Gantz. Junto com os 32 deputados do partido de Netanyahu, o Likud (direita), as três legendas de oposição poderiam formar uma coalizão com uma maioria de 72 assentos (de 120) no Parlamento.

- "Salvaremos nossos irmãos" - O governo que Gantz propôs iniciaria seu mandato "com um acordo sobre os reféns que traga todos de volta para casa", depois aprovaria uma lei que estabelecesse "um marco de serviço militar que integrasse nossos irmãos ultraortodoxos", e, por fim, convocaria eleições para a primavera de 2026, disse. Os ultraortodoxos estão majoritariamente isentos do serviço militar, o que gera cada vez mais rejeição em Israel, cuja população está em grande parte a favor de que sejam recrutados sob as mesmas condições que o restante dos cidadãos, sujeitos ao serviço militar obrigatório aos 18 anos.

A saída dos ultraortodoxos da coalizão governista em julho ocorreu após uma disputa sobre o tema. "O dever do nosso Estado é, antes de tudo, salvar a vida dos judeus e de todos os cidadãos. Cada refém em perigo de morte poderia ser nosso filho, seu filho", acrescentou Gantz em uma coletiva de imprensa. No entanto, o líder opositor não pediu o fim da guerra e disse que é preciso continuar perseguindo o Hamas.