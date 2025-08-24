Grupo de rap Kneecap critica situação em Gaza durante show em Paris

O trio norte-irlandês Kneecap, cujo líder é investigado pela Justiça britânica por suspeita de apoiar o Hezbollah, participou neste domingo (24), sob vigilância extrema, de um festival na França onde voltou a criticar a política israelense para a Faixa de Gaza. A apresentação no festival Rock en Seine, no subúrbio parisiense, aconteceu apesar de um pedido de cancelamento feito por organizações judaicas.

"Palestina livre!", gritou o grupo no começo da apresentação, diante de uma multidão entusiasmada, onde se viam lenços palestinos e camisetas da Irlanda. "Não estamos contra Israel", ressaltou. "Sei que estamos bravos, mas estamos aqui apenas para nos divertir." No entanto, minutos depois o grupo voltou a mencionar a situação no Oriente Médio, chamou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de "criminoso de guerra" e denunciou "um genocídio" na Faixa de Gaza. Autoridades haviam alertado que monitorariam o show. Um dos três membros do grupo, Liam O'Hanna, conhecido como Mo Chara, é processado por "crime de terrorismo" pela Justiça britânica, acusado de exibir uma bandeira do Hezbollah durante um show em Londres em 2024. Inimigo declarado de Israel, o Hezbollah é classificado como grupo terrorista no Reino Unido. O rapper compareceu na última quarta-feira a um tribunal na capital britânica e foi liberado. O juiz adiou a decisão para 26 de setembro.

A situação não impediu o Kneecap de prosseguir com sua turnê com ingressos esgotados, como em Glastonbury, Reino Unido, em junho, onde acusou Israel de ser um Estado "criminoso de guerra". No entanto, o grupo ficou ausente do festival Sziget de Budapeste, após a proibição de entrada no território decretada pelo governo húngaro, aliado de Israel. Na França, a banda se apresentou sem incidentes no festival Eurockéennes de Belfort e no Cabaret Vert de Charleville-Mézières. Para o show deste domingo, o diretor do Rock en Seine disse dias atrás que tinha a confirmação de que o grupo se comportaria "de maneira totalmente correta". A localidade de Saint-Cloud, no entanto, retirou pela primeira vez o subsídio de 40 mil euros (254 mil reais) ao festival. Também o fez a região parisiense, cujo financiamento em 2024 foi de 295 mil euros (cerca de 1,8 milhão de reais).