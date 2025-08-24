Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

Autor AFP
Tipo Notícia

O Equador apreendeu "um carregamento significativo" de material explosivo que estava sendo transportado da fronteira com o Peru para a Colômbia com o objetivo de ser usado em atos terroristas, anunciou a polícia neste domingo.

A Colômbia passa por sua pior crise de violência em uma década, devido à ação de guerrilheiros e máfias que lucram com o narcotráfico, a prática de extorsão e a mineração ilegal.

A polícia do Equador informou no X que dois equatorianos foram presos na operação. "Identificamos material explosivo que seria usado na execução de atos terroristas na Colômbia."

Em comunicado, a polícia descreveu como "significativo" o carregamento de explosivos, que era transportado em um caminhão procedente da província de El Oro, na fronteira com o Peru, e que seguia para a província de Carchi, na fronteira com a Colômbia, onde aconteceu a operação.

