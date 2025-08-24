Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embaixador dos EUA na França denuncia 'falta de ações' de Macron contra antissemitismo

Autor AFP
Tipo Notícia

O embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, escreveu ao presidente Emmanuel Macron para denunciar o que considera "falta de ações" do seu governo no combate ao antissemitismo, somando-se às críticas do premier israelense, Benjamin Netanyahu.

Em carta ao chefe de Estado francês, ao qual a AFP teve acesso neste domingo, o embaixador expressa sua "preocupação profunda com a onda de antissemitismo na França e a falta de ações suficientes" do governo para combater o problema.

A carta, datada de segunda-feira, é divulgada após críticas de Netanyahu ao presidente francês, que acusou de "alimentar o fogo antissemita" ao pedir o "reconhecimento internacional" do Estado palestino.

O embaixador usa em sua carta argumentos como os de Netanyahu. "Declarações que denigram Israel e gestos de reconhecimento de um Estado palestino encorajam os extremistas, fomentam a violência e colocam em risco" os judeus na França, afirma Kushner, pai do genro de Donald Trump, Jared Kushner.

O embaixador ressalta que "não há um dia na França em que judeus não sejam agredidos nas ruas, com sinagogas e escolas avariadas e empresas de judeus atacadas".

Os atos antissemitas aumentaram na França desde 7 de outubro de 2023, quando teve início o conflito atual na Faixa de Gaza, após um ataque do Hamas em território israelense.

