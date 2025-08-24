Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

Autor Agência Estado
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que os estudantes que solicitam visto para o país deverão ajustar a configuração de privacidade das redes sociais para o modo público. "Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", aponta mensagem nas mídias sociais.

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J, que abrangem estudantes e intercambistas. A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

O visto do tipo F é solicitado por quem pretende entrar no país para estudar em uma universidade ou escola. O visto do tipo M serve para estudantes de instituições vocacionais ou não acadêmicas. E o visto J é para estudantes de intercâmbio.

A embaixada americana comunicou a medida em junho e reforçou, hoje, em postagem nas redes sociais, que a verificação dos perfis públicos para os solicitantes destas categorias tem o fim de facilitar a verificação de identidade e admissibilidade ao país.

