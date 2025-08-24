Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como de Cesc Fábregas surpreende Lazio em sua estreia no Italiano

Como de Cesc Fábregas surpreende Lazio em sua estreia no Italiano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ambicioso Como, comandado pelo ex-jogador da seleção espanhola Cesc Fàbregas, começou sua temporada na Serie A da melhor forma com uma sólida vitória por 2 a 0 sobre a Lazio neste domingo (24), pela primeira rodada do campeonato italiano. 

A vitória do time lombardo veio graças aos gols do atacante grego Anastasios Douvikas no início do segundo tempo (47') e do meio-campista argentino Nico Paz (73'), este último em uma cobrança de falta impecável. 

O Como se junta provisoriamente na liderança da tabela ao atual campeão Napoli, que abriu o campeonato italiano com uma vitória por 2 a 0 sobre o recém-promovido Sassuolo. 

O clube foi uma das sensações da pré-temporada na Itália, com intensa atividade no mercado, onde investiu mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635,7 milhões pela cotação atual).

A partida entre Como e Lazio também foi marcada por uma inovação na história da Serie A: a sonorização dos árbitros. Gianluca Manganiello explicou aos espectadores e telespectadores sua decisão de anular um gol da Lazio que teria empatado naquele momento, aos 15 minutos do segundo tempo, devido a um impedimento constatado por meio do VAR. 

Também neste domingo, a Fiorentina deixou escapar uma vitória nos acréscimos contra o Cagliari, que empatou em 1 a 1. 

O time toscano abriu o placar aos 68 minutos, por meio do volante Rolando Mandragora, mas o zagueiro Sebastiano Luperto garantiu um ponto para os sardos nos descontos (90'+4).

A Inter de Milão, vice da Liga dos Campeões, fará sua estreia na segunda-feira. Os 'nerazzurri' recebem o Torino no estádio Giuseppe Meazza.

jr/dr/mcd/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar