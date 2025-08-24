Afastado pelo Olympique de Marselha, Jonathan Rowe assina com Bologna

Uma semana após sua briga com Adrien Rabiot, que resultou na dispensa dos dois jogadores do Olympique de Marselha, o atacante inglês Jonathan Rowe assinou com o Bologna, anunciou o clube italiano neste domingo (24). Após um ano atuando no OM, o britânico de 22 anos "vestirá as cores do clube italiano em 2025-2026", afirmou o time do sul da França, em um comunicado em que deseja a seu ex-jogador "todo o sucesso na continuação de sua carreira profissional".

Rowe foi dispensado pelo clube francês após um desentendimento com Rabiot no dia 15 de agosto, logo depois da derrota por 1 a 0 para o Rennes na estreia no campeonato francês. "Tem sido uma montanha-russa de emoções, mas quero agradecer sinceramente pela confiança e pelo apoio que me deram ao longo do caminho", escreveu Rowe em sua conta no Instagram, em francês. "Não quero entrar em detalhes. Quero me concentrar em agradecer aos jogadores, à comissão técnica e a todos os funcionários que, dia após dia, me incentivaram a lutar pelo 'badge' (escudo)". O presidente do Olympique de Marselha afirmou em entrevista à AFP que se tratou de "um incidente extremamente violento", justificando a decisão de colocar os dois jogadores na lista de negociáveis.