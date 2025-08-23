Tottenham inflige 1ª derrota ao Manchester City (2-0) pela 2ª rodada da Premier League

O Manchester City sofreu um duro revés em sua busca pela retomada do título inglês: no primeiro jogo que disputou em casa nesta temporada, voltou a decepcionar a torcida perdendo por 2 a 0 para o Tottenham. Depois da goleada de 4 a 0 imposta ao Wolverhampton na primeira rodada e no primeiro jogo da temporada no Etihad Stadium, o City repetiu os erros da temporada passada: baixo poder ofensivo e erros na defesa que custaram gols.

Foi o que aconteceu no primeiro tempo, onde, após uma primeira meia hora apresentando um futebol fraco e a lesão do lateral Rayan Aït-Nouri, uma das contratações deste verão europeu, o 'Spurs' aproveitou duas falhas da defesa do time da casa para abrir o placar. Primeiro, foi o brasileiro Richarlison, que superou os defensores adversários com velocidade, e seu cruzamento foi desviado de cabeça por Brennan Johnson para o fundo da rede (35'). O goleiro James Trafford, que voltou a ser titular no lugar do brasileiro Ederson, comprometeu as chances do seu time pouco antes do intervalo, quando o Tottenham recuperou a bola que havia sido mal afastada e o português João Palhinha marcou o segundo gol (45'+2). "Falhamos em coisas simples com a bola. Claro que temos que melhorar, mas eu já disse isso depois (de jogar contra) o Wolves", admitiu Guardiola.

As entradas no segundo tempo de jogadores como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden e Rodri não alteraram a dinâmica da partida, com o City dominando, mas não conseguindo ameaçar o gol do italiano Guglielmo Vicario. Ao contrário do City, tudo parece correr bem para a equipe do técnico do Tottenham, Thomas Frank, até o momento, que, após estrear no campeonato há uma semana com uma vitória maiúscula contra o Burnley (3 a 0), conquistou este segundo triunfo que a coloca provisoriamente no topo da tabela. "A mentalidade é a chave. Precisamos ter essa mentalidade para vencer jogos como este", comemorou Frank.

- Aston Villa segue sem vencer - O Aston Villa de Unai Emery foi derrotado na visita ao Brentford (1 a 0) com um gol de Dango Ouattara aos 12 minutos, e o time de Birmingham soma apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. O recém-promovido Sunderland, que havia começado com uma vitória retumbante sobre o West Ham na primeira rodada, sofreu uma derrota por 2 a 0 fora de casa contra o Burnley, enquanto o Bournemouth venceu o Wolverhampton por 1 a 0 em um duelo entre duas equipes que haviam perdido na primeira rodada.

Três partidas serão disputadas no domingo, incluindo a visita do Manchester United, que foi derrotado na primeira rodada, ao Fulham. O evento principal da segunda rodada será na segunda-feira, com o Liverpool visitando o Newcastle. Uma partida já emocionante por si só, mas que ganhou uma atração a mais devido à situação do atacante sueco Alexander Isak. Ele está em conflito com a diretoria dos 'Magpies' para forçar sua venda para os 'Reds'. --- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação