Rússia reivindica captura de duas localidades na região ucraniana de Donetsk

Autor AFP
A Rússia afirmou, neste sábado (23), que tomou duas localidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, intensificando a pressão militar no terreno, no momento em que aumentam os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para o conflito.

Em um comunicado no Telegram, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que capturou as localidades de Sredneye e de Kleban-Byk nesta região.

A tomada de Kleban-Byk marca um novo passo em direção à cidade de Kostiantynivka, um importante reduto na estrada que leva a Kramatorsk, um centro logístico ucraniano essencial na frente da região de Donetsk. 

O exército russo tem aumentado seus avanços territoriais nos últimos meses frente a forças ucranianas menos numerosas e pior equipadas.

Estes avanços ocorrem enquanto se dissipa a perspectiva de uma reunião entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciada pelo mandatário americano, Donald Trump, com o objetivo de encontrar uma solução pacífica para o conflito.

Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou o presidente ucraniano de bloquear a organização de uma possível reunião com seu homólogo russo, após críticas semelhantes do líder ucraniano a Moscou.

Trump, que busca encontrar rapidamente uma solução para a ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em 2022, e que fez uma importante aproximação com Moscou nos últimos meses, anunciou na sexta-feira que tomará uma decisão "importante" em "duas semanas" para definir sua posição sobre o conflito. 

Neste sentido, ele especificou que Moscou poderia enfrentar sanções maciças ou que poderia "não fazer nada".

O exército russo atualmente ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano.

rússia ucrânia

