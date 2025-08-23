O 'Caribe da Baviera', nova vítima do turismo em massa

O Eibsee, um lago turquesa nos Alpes alemães conhecido como o "Caribe da Baviera", se tornou um destino turístico de massa. Agora, os visitantes precisam ter paciência nos congestionamentos, nos ônibus ou para estacionar. São dez horas da manhã de segunda-feira e na estação de trem de Grainau, cerca de 30 pessoas aguardam o ônibus que as levará ao lago. O último já está cheio e um grupo precisa esperar o próximo.

Uma única estrada leva ao Eibsee e há apenas dois estacionamentos para acessar o teleférico do Zugspitze, o pico mais alto da Alemanha, então as vagas disponíveis são escassas. O resultado: um grande congestionamento nos últimos quilômetros. Com suas águas cristalinas, ilhotas, densas florestas de abetos e cumes cobertos de nuvens, o "Caribe da Baviera", como chama o escritório de turismo, se popularizou nas redes sociais nos últimos meses. Fotos e vídeos tirados em seu entorno idílico geram milhões de visualizações.

Um entusiasmo comparável ao que gerou a cidade austríaca medieval de Hallstatt ou a francesa Annecy, conhecida como a "Veneza dos Alpes". Ambas impactadas pelo "overtourism", um fenômeno de saturação causado por viajantes entusiastas que popularizam certos destinos. "Não achávamos que haveria tanta gente, mas é realmente lindo", resume Clément, um turista francês de Marselha que visita a Baviera pela primeira vez. "A cor da água é impressionante: tão clara e transparente, algo que não costuma acontecer nos lagos", acrescenta sua amiga Marion.

Depois de percorrer os 7,5 quilômetros que cercam o lago com seu filho a tiracolo, ambos retornarão ao seu alojamento em Garmisch-Partenkirchen, a grande estação de esportes de inverno vizinha de Grainau. Quase dez vezes menor, Grainau registra cerca de 620 mil pernoites por ano desde a pandemia de covid-19, segundo o vice-prefeito Christian Andrä. Isto representa uma média diária de 1.700 pernoites para uma localidade de 3.600 habitantes. A cidade não possui uma estimativa total de visitantes, incluindo aqueles que não passam a noite lá.

- "Uma partida de futebol" - Andrä compara essa "forma de overtourism" com um "grande evento", como "uma partida de futebol em Munique" ou uma "viagem à Oktoberfest", a tradicional festa da cerveja. As corridas para o metrô ao final de uma partida, Grainau as vive "de forma atenuada", diz o vice-prefeito, explicando que alguns visitantes "ignoram os sinais" que indicam que os estacionamentos estão cheios, então "no final precisam dar meia-volta e pioram o tráfego".