Índia suspende serviços postais aos EUA por novas regras alfandegárias americanas

O Departamento dos Correios da Índia, do Ministério das Comunicações, anunciou que deixará de receber a maior parte das remessas postais para os EUA a partir de 25 de agosto, em comunicado oficial divulgado neste sábado. A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas, sob a qual a isenção de minimis para bens avaliados em até US$ 800 será retirada a partir de 29 de agosto de 2025.

"Todos os itens postais internacionais destinados aos EUA, independentemente de seu valor, estarão sujeitos a direitos aduaneiros conforme o quadro tarifário específico do país da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA)", explica nota.