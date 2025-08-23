Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índia suspende serviços postais aos EUA por novas regras alfandegárias americanas

Autor Agência Estado
Autor
Tipo Notícia

O Departamento dos Correios da Índia, do Ministério das Comunicações, anunciou que deixará de receber a maior parte das remessas postais para os EUA a partir de 25 de agosto, em comunicado oficial divulgado neste sábado. A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas, sob a qual a isenção de minimis para bens avaliados em até US$ 800 será retirada a partir de 29 de agosto de 2025.

"Todos os itens postais internacionais destinados aos EUA, independentemente de seu valor, estarão sujeitos a direitos aduaneiros conforme o quadro tarifário específico do país da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA)", explica nota.

De acordo com o texto da administração indiana, no entanto, itens até o valor de US$100 continuarão isentos de impostos, mesmo valor que ainda será recebido pelos correios.

"O Departamento está monitorando de perto a situação em evolução em coordenação com todas as partes interessadas, e todos os esforços estão sendo feitos para normalizar os serviços o mais rápido possível", acrescenta.

