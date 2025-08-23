Índia: Modi desafia startups de tecnologia espacial a construir cinco unicórnios em 5 anos

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, desafiou startups de tecnologia espacial a construir cinco "unicórnios", como são conhecidas as empresas com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, em cinco anos. O comentário foi feito em pronunciamento de Modi neste sábado, dia em que o país celebra o Dia Nacional do Espaço.

"O setor privado consegue criar 5 Unicórnios nos próximos cinco anos? Atualmente, temos cinco grandes lançamentos por ano. Podemos escalar para 50 foguetes por ano, ou seja, um por semana?", questionou.