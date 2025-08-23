Bombeiro que combatia incêndios morre em Portugal, quarta vítima no país

Em um comunicado, a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu seus pêsames à família do bombeiro "que tragicamente perdeu a vida na sequência do combate direto aos incêndios florestais no concelho do Sabugal", na metade norte do país.

Um bombeiro morreu em Portugal devido aos ferimentos sofridos na luta contra os incêndios florestais que afetam o país, lamentou a presidência neste sábado (23), sobre a quarta morte causada pelas chamas neste verão.

Segundo a imprensa portuguesa, o homem tinha 45 anos e trabalhava para uma empresa privada de combate a incêndios.

Portugal, assim como a vizinha Espanha, onde quatro pessoas também morreram, combate vários incêndios florestais que consumiram cerca de 60.000 hectares, apesar de uma diminuição nas temperaturas que melhorou a situação, segundo a Proteção Civil.

De acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), cerca de 278.000 hectares foram devastados desde o início do ano em Portugal.

Em 2017, mais de 563.000 hectares foram reduzidos às cinzas em incêndios que deixaram 119 mortos.