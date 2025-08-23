Berlim muda nome da 'rua dos Mouros' após anos de controvérsia

A "rua dos Mouros" de Berlim foi renomeada neste sábado (23) em homenagem a um filósofo africano do século XVIII, após décadas de debate sobre a origem do seu nome, já que as autoridades locais e ativistas antirracistas o consideravam discriminatório. A rua agora levará o nome de Anton Wilhelm Amo, que foi "o primeiro filósofo e jurista negro conhecido nas universidades alemãs", lembrou a prefeitura do distrito de Mitte, que tomou a decisão da mudança.

A estação de metrô Mohrenstrasse também adotou o novo nome no sábado, data escolhida para coincidir com o Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos. Para o comitê "Descolonizar Berlim", que "milita há mais de 30 anos pela mudança de nome", a resolução foi um "grande sucesso", e por isso organizou festividades na rua neste sábado. Era necessário deixar de lado esse nome "tão problemático para muitas pessoas negras", disse à AFP Tahir Della, um de seus representantes. Existem várias teorias sobre a origem da "rua dos Mouros", instaurada no início do século XVIII, durante o auge do tráfico de escravos negros pelas nações europeias. Diz-se que pessoas que haviam sido escravizadas se estabeleceram ali ou que uma delegação africana de passagem habitou o local.

Para Tahir Della, o termo mouro é muito "racista". "Sempre assumimos que ações racistas só ocorrem se puder ser provada a intenção. Acreditamos que o que conta é o efeito", explica este ativista, para quem "é fundamental ouvir as pessoas afetadas pelo racismo em vez de decidir por elas". Com Anton Wilhelm Amo, a rua agora possui um nome que simboliza "a resistência, a autoafirmação e o conhecimento da diáspora africana", destaca Descolonizar Berlim.