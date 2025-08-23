Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Berlim muda nome da 'rua dos Mouros' após anos de controvérsia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A "rua dos Mouros" de Berlim foi renomeada neste sábado (23) em homenagem a um filósofo africano do século XVIII, após décadas de debate sobre a origem do seu nome, já que as autoridades locais e ativistas antirracistas o consideravam discriminatório.

A rua agora levará o nome de Anton Wilhelm Amo, que foi "o primeiro filósofo e jurista negro conhecido nas universidades alemãs", lembrou a prefeitura do distrito de Mitte, que tomou a decisão da mudança. 

A estação de metrô Mohrenstrasse também adotou o novo nome no sábado, data escolhida para coincidir com o Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos.

Para o comitê "Descolonizar Berlim", que "milita há mais de 30 anos pela mudança de nome", a resolução foi um "grande sucesso", e por isso organizou festividades na rua neste sábado.

Era necessário deixar de lado esse nome "tão problemático para muitas pessoas negras", disse à AFP Tahir Della, um de seus representantes. 

Existem várias teorias sobre a origem da "rua dos Mouros", instaurada no início do século XVIII, durante o auge do tráfico de escravos negros pelas nações europeias. Diz-se que pessoas que haviam sido escravizadas se estabeleceram ali ou que uma delegação africana de passagem habitou o local. 

Para Tahir Della, o termo mouro é muito "racista".

"Sempre assumimos que ações racistas só ocorrem se puder ser provada a intenção. Acreditamos que o que conta é o efeito", explica este ativista, para quem "é fundamental ouvir as pessoas afetadas pelo racismo em vez de decidir por elas".

Com Anton Wilhelm Amo, a rua agora possui um nome que simboliza "a resistência, a autoafirmação e o conhecimento da diáspora africana", destaca Descolonizar Berlim. 

Nascido na atual Gana, escravizado e enviado para a Europa, Anton Wilhelm Amo recebeu uma educação que o levou a várias universidades alemãs prestigiosas, onde ensinou filosofia e se tornou uma figura do Iluminismo alemão.

