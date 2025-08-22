Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tropas da Guarda Nacional portarão armas 'em breve' em Washington DC (funcionário)

Tipo Notícia

As tropas da Guarda Nacional estarão armadas "em breve" na capital Washington, onde o presidente Donald Trump ordenou sua mobilização para combater o crime, declarou um funcionário de defesa dos Estados Unidos nesta sexta-feira (22).

"Por ordem do secretário de Defesa, os membros da Força-Tarefa Conjunta-DC que apoiam a missão de reduzir a taxa de criminalidade na capital de nossa nação em breve estarão em missão com suas armas de serviço", declarou o funcionário sob condição de anonimato, referindo-se à Força-Tarefa Conjunta-DC.

Tags

eua

