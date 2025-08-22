Terremoto de magnitude 7,5 atinge o sul da Argentina

Autoridades do Chile chegaram a emitir um aviso de ameaça de tsunami para partes da Antártida, mas a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) informou posteriormente que não havia mais riscos.

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Passagem de Drake, estreito localizado a cerca de 710 quilômetros da cidade de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, por volta das 23h16 (no horário local) desta quinta-feira, 21, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Nenhuma ordem de deslocamento de pessoas foi declarada no Chile ou na Argentina, países mais próximos ao epicentro.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10,8 quilômetros. A Passagem de Drake conecta os oceanos Atlântico Sul e Pacífico Sul entre a ponta sul da América do Sul e a Península Antártida.

Embora seja menos propensa a abalos sísmicos do que outras regiões da costa chilena, a Passagem de Drake está situada em uma zona geológica altamente ativa. A área é remota e não houve relatos de danos ou vítimas.