Sinner luta para entrar em forma antes de defender título do US Open

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, disse nesta sexta-feira (22) que "ainda não está 100%", mas espera recuperar a forma física para defender seu título do US Open, o último Grand Slam da temporada.

Na última segunda-feira, Sinner abandonou a final do Masters 1000 de Cincinnati quando perdia o primeiro set por 5-0 para o espanhol Carlos Alcaraz devido a um mal-estar.

Além disso, o italiano também não disputou a nova competição de duplas mistas do US Open, que jogaria ao lado da tcheca Katerina Siniakova entre terça e quarta-feira.

A dois dias do início do torneio de simples, Sinner disse em entrevista coletiva em Flushing Meadows, Nova York, que está muito motivado e em plena recuperação.

"Fisicamente, me sinto bem", afirmou o número 1 do mundo, que deve entrar em ação na próxima segunda-feira, contra o tcheco Vit Kopriva.

"Estou quase totalmente recuperado, ainda não 100%, mas o objetivo é estar pronto em alguns dias, então tudo deve correr bem para o torneio".

O italiano de 24 anos explicou que sua desistência em Cincinnati teve a ver com uma virose que também afetou "outros jogadores".

"É só dormir e me recuperar. Nada do outro mundo", afirmou.

A crescente rivalidade entre Sinner e Alcaraz, que pode desbancá-lo do topo do ranking da ATP, é o centro das atenções no US Open.

Os cinco confrontos entre ambos em Grand Slams incluem duas finais este ano, com o espanhol vencendo em Roland Garros e o italiano dando o troco em Wimbledon.

Sinner disse que as diferenças de estilo e personalidade com Alcaraz tornam a rivalidade mais emocionante, mas uma caraterística que os dois dividem é a concentração absoluta no tênis.

"Agora é a nossa prioridade principal, e tem que ser assim, porque são os pequenos detalhes que fazem a diferença", afirmou.

