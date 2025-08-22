Salvadorenho deportado por erro e detido após seu retorno é liberado nos EUA

O salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado dos Estados Unidos por engano, posteriormente devolvido ao país e preso sob acusações de tráfico de migrantes indocumentados, foi libertado nesta sexta-feira (22) da prisão onde se encontrava, anunciou seu advogado. Ábrego García, residente no estado de Maryland e casado com uma americana, tornou-se um símbolo da política de deportação em massa de imigrantes conduzida pelo presidente Donald Trump.

Foi deportado para El Salvador em março junto com mais de 250 homens, a maioria deles por supostamente pertencer a uma gangue venezuelana. Posteriormente, o governo de Trump reconheceu um "erro administrativo" em relação ao seu caso, já que em 2019 havia sido revogada uma ordem de deportação contra ele. "Hoje, Kilmar Abrego García está livre", declarou seu advogado, Sean Hecker, em um comunicado. "Atualmente, ele está a caminho de Maryland para se reunir com sua família após ter sido preso, deportado e encarcerado ilegalmente, tudo devido ao ataque vingativo do governo contra um homem que teve a coragem de resistir aos contínuos ataques do governo ao Estado de Direito", continuou.