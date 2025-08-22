Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG vence Angers no retorno ao Parque dos Príncipes

Autor AFP
Tipo Notícia

Um gol do espanhol Fabián Ruiz deu ao Paris Saint-Germain a vitória sobre o Angers por 1 a 0 nesta sexta-feira (22), na segunda rodada do Campeonato Francês.

Foi o primeiro jogo do PSG em seu estádio, o Parque dos Príncipes, desde que a equipe conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões, no final de maio.

Ainda rodando o elenco após o vice na Copa do Mundo de Clubes, em julho, que adiou o início da preparação para a nova temporada, o time parisiense soma seis pontos em seis possíveis, já que venceu o Nantes na primeira rodada, também por 1 a 0.

Se no jogo da semana passada, dias depois da vitória nos pênaltis sobre o Tottenham na decisão da Supercopa da Uefa, o técnico Luis Enrique usou um time misto, contra o Angers o PSG foi a campo com sua escalação ideal, exceto pela ausência do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Os parisienses tiveram o controle da partida, mas terminaram o primeiro tempo em branco, inclusive com Ousmane Dembélé perdendo um pênalti (27').

Na volta do intervalo, Ruíz (50') marcou o gol da vitória do campeão francês, que ainda teve que sofrer nos minutos finais para segurar o resultado.

