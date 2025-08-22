PSG vence Angers no retorno ao Parque dos Príncipes

Foi o primeiro jogo do PSG em seu estádio, o Parque dos Príncipes, desde que a equipe conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões, no final de maio.

Um gol do espanhol Fabián Ruiz deu ao Paris Saint-Germain a vitória sobre o Angers por 1 a 0 nesta sexta-feira (22), na segunda rodada do Campeonato Francês.

Ainda rodando o elenco após o vice na Copa do Mundo de Clubes, em julho, que adiou o início da preparação para a nova temporada, o time parisiense soma seis pontos em seis possíveis, já que venceu o Nantes na primeira rodada, também por 1 a 0.

Se no jogo da semana passada, dias depois da vitória nos pênaltis sobre o Tottenham na decisão da Supercopa da Uefa, o técnico Luis Enrique usou um time misto, contra o Angers o PSG foi a campo com sua escalação ideal, exceto pela ausência do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Os parisienses tiveram o controle da partida, mas terminaram o primeiro tempo em branco, inclusive com Ousmane Dembélé perdendo um pênalti (27').

Na volta do intervalo, Ruíz (50') marcou o gol da vitória do campeão francês, que ainda teve que sofrer nos minutos finais para segurar o resultado.