Promotor pede pena de morte para ex-presidente da RD Congo

Um procurador militar pediu, nesta sexta-feira (22), pena de morte para o ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, julgado à revelia por traição, constatou uma equipe da AFP presente no local.

O general Lucien René Likulia, representando a Procuradoria, solicitou aos juízes que condenem Kabila à morte por crimes de guerra, traição e organização de uma insurreição.