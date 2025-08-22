Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia captura irmão do guerrilheiro mais procurado da Colômbia

Autor AFP
A polícia da Colômbia capturou Mono Luis, irmão do líder guerrilheiro mais procurado do país, Iván Mordisco, durante operação em uma área rural perto de Bogotá, anunciou o presidente Gustavo Petro nesta sexta-feira.

Segundo um vídeo da polícia divulgado pelo presidente, Luis "lidera atividades de narcotráfico, finanças ilícitas e logísticas" para o bloco liderado por Mordisco, conhecido como EMC, composto por rebeldes que se afastaram do acordo de paz de 2016 entre o governo e a guerrilha das Farc.

Uma das frentes do EMC é responsabilizada pelo ataque com caminhão-bomba que matou ontem 6 civis e feriu mais de 60 pessoas em uma base aérea militar na cidade de Cali.

Mordisco é o criminoso mais procurado do país e Petro o compara ao barão da cocaína Pablo Escobar. Segundo autoridades, ele foge pela Amazônia, após ser ferido em uma operação.

Mono Luis "saiu da zona de mobilidade" de Mordisco com o objetivo de "atuar como representante em seus negócios criminosos e em reuniões clandestinas", informou a polícia. Ele foi detido por agentes das forças especiais em uma casa de campo, no município de El Peñón, Cundinamarca.

