Pai de Miguel Uribe vai substituí-lo como pré-candidato nas eleições de 2026 na Colômbia

Miguel Uribe Londoño, pai do senador assassinado a tiros Miguel Uribe Turbay, assumirá o lugar de seu filho como pré-candidato presidencial da direita nas eleições de 2026 na Colômbia, anunciou seu partido político nesta sexta-feira (22). Uribe Turbay morreu na semana passada devido a ferimentos na cabeça após um ataque armado em junho, que intensifica a polarização e revive os fantasmas dos piores anos da violência política, com cinco candidatos presidenciais assassinados durante a segunda metade do século XX.

"A partir de hoje (Uribe Londoño) entra no processo de seleção do candidato presidencial", anunciou em comunicado o Centro Democrático, o maior partido de direita na Colômbia cujo líder histórico é o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), sem parentesco com a família Uribe Turbay. Com 79 anos, Uribe Londoño entrará na disputa com outros pesos pesados de seu setor, como as legisladoras María Fernanda Cabal e Paloma Valencia, "para escolher um único candidato" entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, acrescentou o partido. Uribe Londoño foi casado com a renomada jornalista Diana Turbay, sequestrada em 1990 por ordem de Pablo Escobar e assassinada durante uma operação de resgate. Na época, o pequeno Miguel, filho de ambos, tinha cinco anos. "Há 34 anos, a guerra levou aquela que foi minha esposa", disse em discurso pouco antes do enterro de seu filho na semana passada. "Tive que dizer a uma criança (...) com toda a dor da minha alma a horrível notícia do assassinato de sua mãe."