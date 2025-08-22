Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Inspirado por uma tradição africana, o dodgeball, um jogo semelhante ao que conhecemos como queimada, está em ascensão na Costa do Marfim, onde, desde sábado, é realizado o torneio continental de um esporte que, segundo seus adeptos, promove a coesão social. As regras desse jogo são simples: os competidores, divididos em equipes de seis integrantes, devem tentar eliminar seus adversários tocando-os com uma bola em um campo de dimensão semelhante ao de uma quadra de vôlei.

O jogo, em outras versões, é popular em várias partes do mundo e agora está ganhando espaço na África, especialmente na Costa do Marfim, onde foi criada uma federação em 2020 que já conta com 16 clubes e 1.500 licenças. Para a jogadora marfinense Ruth Combe, o dodgeball representa, acima de tudo, um meio de "comunicação". "Duas pessoas que não são da mesma religião ou da mesma etnia conseguem se comunicar e conviver juntas", ressalta esta jovem de 20 anos. O mesmo ponto é destacado pela presidente da Federação Marfinense de Dodgeball, Josiane Yao, que considera esta disciplina "uma ferramenta de paz e coesão social".

- Ferramenta de paz - "É um esporte acessível, com regras fáceis e aberto a todas as comunidades", explica esta mulher, que sonha que algum dia o dodgeball seja um esporte olímpico. É também um dos poucos esportes nos quais existe uma categoria mista, onde homens e mulheres competem juntos.

"Como mulher, é um prazer jogar ao lado dos homens, isso te dá mais força", sorri Asita Kourouma, capitã da equipe feminina. Aos 24 anos e depois de quatro praticando-o, o dodgeball tornou-se uma "paixão". Abidjã recebe desde sábado, e durante uma semana, 15 nações africanas para um campeonato continental deste esporte que seria o equivalente à Copa Africana de Nações (CAN) de futebol. A anfitriã Costa do Marfim é a defensora do título, conquistado há dois anos no Marrocos.

- De pedras a bolas - As raízes deste jogo são outro motivo de orgulho para os praticantes de dodgeball neste país. "Este esporte, nascido na África, deveria ser adotado e promovido entre todos os africanos", afirma à AFP Josiane Yao.