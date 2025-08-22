Justiça argentina libera torcedores chilenos após violência em estádio

A justiça argentina liberou, nesta sexta-feira (22), mais de uma centena de chilenos detidos após os violentos confrontos com torcedores argentinos durante uma partida de futebol da Copa Sul-Americana na última quarta-feira. Torcedores do Independiente e do Universidad de Chile se enfrentaram com facas, paus e bombas de efeito moral dentro do estádio Libertadores de América, em uma batalha campal que deixou 19 feridos, dois deles ainda em estado grave.

De acordo com o documento judicial ao qual a AFP teve acesso, a ordem de liberação foi emitida à meia-noite de quinta-feira e abrange os 104 chilenos presos em diversas delegacias da província de Buenos Aires. Alguns, que perderam as roupas e os documentos em meio à confusão, tiveram que ser assistidos pelo consulado. Por terra ou via aérea, a maioria iniciou, nesta sexta, o retorno ao seu país, segundo fontes diplomáticas chilenas. "Na arquibancada fui espancado com paus e barras de ferro, roubaram tudo", contou à AFP Ignacio Castro, um psicólogo chileno de 38 anos, em frente ao consulado do Chile em Buenos Aires. "Quando desci para pedir ajuda à polícia, me levaram ao hospital, fui suturado e detido como mais um por danos, desordens e lesões", acrescentou.

Ao confirmar a liberação dos torcedores, o presidente chileno, Gabriel Boric, defendeu trabalhar para acabar com a violência no futebol, um problema que tem afetado persistentemente a modalidade na América do Sul. "Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas", disse Boric, que enviou na quinta-feira seu ministro do Interior a Buenos Aires para supervisionar o caso. - Barbárie -

O confronto brutal ocorreu durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que era disputado em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires, e foi cancelado aos 48 minutos de partida. O caos começou quando torcedores do time chileno jogaram paus, garrafas, cadeiras e até vasos sanitários da arquibancada popular superior, atingindo a parte inferior, onde estavam torcedores do Independiente, que responderam com violência, constatou um jornalista da AFP. Nesta sexta, o ministro do Interior chileno, Álvaro Elizalde, visitou os feridos que ainda permanecem internados no Hospital Fiorito de Avellaneda e anunciou a assinatura de um memorando com a Argentina para prevenir a violência no futebol.

Lá, dois homens de nacionalidade chilena permanecem em estado grave, um com traumatismo craniano e o outro com fratura cervical, segundo o boletim ao qual a AFP teve acesso. Ambos passaram por cirurgias. Um deles, com quadro mais comprometido, se jogou da arquibancada quando foi encurralado por torcedores do Independiente. Segundo uma autoridade chilena, uma cobertura amorteceu sua queda, evitando que morresse. - Pedido de fechamento do estádio -