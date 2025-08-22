Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

AFP
AFP Autor
O argentino Juan Pablo Vojvoda foi anunciado nesta sexta-feira (22) como novo técnico do Santos, poucos dias após a demissão de Cléber Xavier do comando da equipe da Baixada Santista devido à goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco da Gama. 

Vojvoda, de 50 anos, assinou contrato nesta sexta-feira para dirigir o 'Peixe' até o final de 2026, informou o clube em um comunicado. 

No final de julho, Vojvoda foi demitido do Fortaleza após quatro anos à frente da equipe cearense. 

Após fazer ótimas campanhas no 'Leão do Pici', Vojvoda agora tem a missão de tirar o Santos da parte debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com Neymar entre os seus comandados. 

Com 21 pontos, o Santos está a apenas duas posições da zona de rebaixamento. 

Antes de chegar ao Brasil, Vojvoda treinou o Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres e Huracán na Argentina e o Unión La Calera do Chile. O técnico deve fazer sua estreia à frente da equipe, na Vila Belmiro, contra o Fluminense em 31 de agosto. 

