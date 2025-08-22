Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel alerta para destruição de Gaza se Hamas não aceitar condições do país

Israel alerta para destruição de Gaza se Hamas não aceitar condições do país

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu nesta sexta-feira, 22, que a maior cidade de Gaza pode ser destruída caso o Hamas não aceite as condições de seu país, no mesmo dia em que a principal autoridade mundial sobre crises alimentares declarou que a região enfrenta fome em meio aos combates e ao bloqueio israelense.

Um dia depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmar que autorizaria uma grande operação militar para tomar a Cidade de Gaza, Katz alertou que a cidade pode "se transformar em Rafah e Beit Hanoun", áreas em grande parte reduzidas a escombros no início da guerra.

"As portas do inferno em breve se abrirão sobre as cabeças dos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza, até que aceitem as condições de Israel para encerrar a guerra", escreveu Katz em uma publicação no X. Ele reiterou as exigências de cessar-fogo de Israel: a libertação de todos os reféns e o completo desarmamento do Hamas.

Em resposta, o grupo militante afirmou que os comentários de Katz representam "uma confissão de cometer um crime que equivale a limpeza étnica". O Hamas já declarou que estaria disposto a libertar os cativos em troca do fim da guerra, mas rejeita o desarmamento sem a criação de um Estado palestino.

Nesta quinta, 21, Netanyahu disse ter instruído autoridades "a iniciar negociações imediatas" para libertar reféns e encerrar a guerra nos termos de Israel. Não ficou claro se isso significaria retomar as conversas de longa data mediadas por Egito e Catar, após o Hamas afirmar, no início da semana, que aceitava uma nova proposta dos mediadores.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar