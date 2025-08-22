Interesse por Eze é prova da 'ambição' do Arsenal, diz Arteta

O interesse do Arsenal na contratação do meio-campista inglês Eberechi Eze, do Crystal Palace, é uma prova da "ambição" dos 'Gunners' para encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar a Premier League, destacou o treinador da equipe, Mikel Arteta, nesta sexta-feira (22). A imprensa dava como certa a contratação de Eze pelo Tottenham, mas o Arsenal fez uma proposta de 60 milhões de libras esterlinas (R$ 441,2 milhões na cotação atual), mais 7,5 milhões de libras (R$ 55,1 milhões) em bônus, que parece ter convencido o Palace a vender sua estrela ao grande rival dos 'Spurs'.

A chegada de Eze elevaria a 260 milhões de libras (aproximadamente R$ 2 bilhões) o investimento do Arsenal em reforços para a temporada: Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Martín Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard e Noni Madueke são os jogadores que chegaram ao Emirates Stadium nesta janela de transferências. O clube londrino terminou em segundo nas últimas três edições do campeonato inglês e não é campeão desde 2004. O último título dos Gunners, a Copa da Inglaterra, foi conquistado em 2020. "Mostramos a ambição por grandes títulos e de continuar evoluindo e melhorando a cada ano", declarou Arteta em entrevista coletiva antes do jogo contra o Leeds United, pela segunda rodada da Premier League. "Queremos estar no topo da liga, não só perseguindo, reagindo ou estando atrás, mas à frente, e cada decisão que tomamos em cada área do clube tem esse objetivo", acrescentou o treinador.

O Arsenal enviou a proposta por Eze após a confirmação da lesão no joelho de Kai Havertz, que ficará afastado por um longo período, mas Arteta afirmou que a chegada do novo reforço não tem relação com a ausência do meia-atacante alemão. "Não estamos reagindo a nada. Estávamos nos preparando e entendendo o que poderíamos fazer e decidimos que este é o melhor momento para isso". O Arsenal, no entanto, ainda não oficializou chegada de Eze, de 27 anos e que passou pelas categorias de base do clube.