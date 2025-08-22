Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas exige abertura de passagens de fronteira após ONU declarar fome em Gaza

Hamas exige abertura de passagens de fronteira após ONU declarar fome em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Hamas exigiu nesta sexta-feira a abertura imediata das passagens de fronteira na Faixa de Gaza, após a principal autoridade em segurança alimentar apoiada pela ONU declarar que o território palestino enfrenta um cenário de fome. 

O movimento islamista palestino que governa Gaza pediu "uma ação imediata da ONU e do Conselho de Segurança para deter a guerra e suspender o bloqueio" e exigiu que as passagens de fronteiras sejam abertas "sem restrições para permitir a entrada urgente e contínua de alimentos, medicamentos, água e combustível".

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O Hamas acrescentou que o fato de a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC) declarar a presença de fome confirma "a catástrofe humanitária" presente no território palestino e acusou Israel de usar a fome como "arma de guerra".

lp-ds/kir/an/eg/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar