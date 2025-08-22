Governo britânico: fome em Gaza 'é um escândalo moral'

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico O chanceler britânico também insistiu sobre a necessidade de "um cessar-fogo imediato que permita a entrega de ajuda na máxima velocidade e escala necessária. Isso inclui interromper a operação militar na cidade de Gaza, o epicentro da fome" 11:17 | 22/08/2025 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, chamou a fome em Gaza de "escândalo moral" e "totalmente evitável" nesta sexta-feira (22), após as Nações Unidas declararem estado de emergência no território palestino. "A confirmação da fome na cidade de Gaza e nos bairros ao redor é absolutamente horrível e totalmente evitável", afirmou Lammy em um comunicado.