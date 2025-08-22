Ex-primeiro-ministro tailandês absolvido em julgamento por insultar a monarquia

O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra foi absolvido nesta sexta-feira (22) no julgamento que enfrentava por insultar a monarquia com um comentário feito há uma década, informou a defesa. Thaksin Shinawatra, 76 anos, cuja família dominou a política local durante duas décadas, poderia ser condenado a uma pena de até 15 anos de prisão, mas um tribunal em Bangcoc o declarou inocente de violar as rigorosas leis de lesa-majestade do país do sudeste asiático.

O tribunal rejeitou as acusações contra Thaksin, ao determinar que as evidências apresentadas eram insuficientes", disse o advogado Winyat Chatmontree. Thaksin, que governou o país de 2001 a 2006, deixou o tribunal antes do advogado. Ele declarou à imprensa que o caso havia sido "rejeitado", sem fazer mais comentários. A Tailândia tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para proteger o rei Maha Vajiralongkorn e sua família, com penas de até 15 anos de prisão pelo crime de lesa-majestade. As acusações contra Thaksin, ex-proprietário do clube de futebol inglês Manchester City, eram baseadas em comentários feitos por ele em 2015 à imprensa sul-coreana a respeito do golpe militar de 2014 que derrubou sua irmã Yingluck.