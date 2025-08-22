EUA: em resposta ao Texas, Califórnia prepara redesenho dos distritos eleitorais

Os eleitores da Califórnia decidirão em novembro se aprovam o redesenho dos distritos eleitorais do Estado. A mudança foi projetada para ajudar os democratas a ganhar mais cinco cadeiras na Câmara dos Estados Unidos em 2026. A iniciativa é uma resposta à medida tomada pelos republicanos do Texas, que estão refazendo os mapas eleitorais a pedido do presidente Donald Trump. As medidas têm como objetivo ajudar os partidos rivais nas eleições legislativas do ano que vem.

Os deputados da Califórnia aprovaram na quinta-feira, 21, a legislação que convoca a eleição especial. O governador democrata Gavin Newsom, que liderou a campanha a favor do redesenho do mapa, rapidamente sancionou o texto.