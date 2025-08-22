Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dow Jones bate recorde por expectativa de corte dos juros

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (22), com um recorde do Dow Jones, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicou a possibilidade de um corte dos juros.

O Dow Jones subiu 1,89%, aos 45.631,74 pontos, superando a marca de dezembro. Já o Nasdaq teve alta de 1,88% e o S&P 500 avançou 1,52%.

Na conferência de banqueiros centrais em Jackson Hole, Wyoming, o presidente do Fed disse que não se pode descartar uma deterioração rápida do mercado de trabalho americano, o que poderia justificar uma flexibilização da política monetária e da taxa de juros.

A reação foi rápida nos mercados: os principais índices americanos subiram e os títulos do Tesouro caíram, arrastando o dólar.

"Um corte em setembro não é necessariamente um fato, mas mostra que o Fed está disposto a reduzir os juros sempre que o índice de inflação do IPC do mês seguinte não surpreender para cima", disse Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones.

A grande maioria dos investidores prevê uma flexibilização dos juros em setembro, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, da CME. Essa perspectiva impulsionou "setores sensíveis aos juros, como as small caps", explicou Kourkafas.

