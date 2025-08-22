Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe de inteligência militar dos EUA será demitido

Chefe de inteligência militar dos EUA será demitido

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chefe de inteligência militar dos Estados Unidos perderá seu cargo, após a saída de vários oficiais do alto escalão este ano, informou um funcionário da Defesa nesta sexta-feira (22).

A demissão do tenente-general Jeffrey Kruse ocorre após a Agência de Inteligência de Defesa (DIA) publicar uma avaliação preliminar que indicava que os ataques americanos contra o Irã em junho atrasaram o programa nuclear de Teerã em apenas alguns meses.

O relatório, amplamente divulgado pela imprensa americana, contradisse as afirmações do presidente Donald Trump de que os ataques destruíram completamente as instalações nucleares, o que enfureceu o republicano e alguns funcionários de seu governo.

"Ele não será mais diretor da Agência de Inteligência de Defesa", declarou a fonte sob condição de anonimato, sem explicar o motivo da remoção de Kruse.

Desde que começou seu segundo mandato, em janeiro, Trump gerenciou um expurgo de altos funcionários, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Charles Brown, que foi demitido sem explicação em fevereiro.

Entre os dispensados estão também os chefes da Marinha e da Guarda Costeira, o general que dirigiu a Agência de Segurança Nacional, o vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, um almirante da Marinha designado à Otan e três advogados militares de alta patente.

Recentemente, David Allvin, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, anunciou sua aposentadoria sem explicação após ter cumprido apenas dois dos quatro anos previstos para o cargo.

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, tem insistido que o presidente está simplesmente escolhendo os líderes que deseja, porém, legisladores democratas têm expressado preocupações sobre uma possível politização das forças armadas americanas, tradicionalmente neutras.

No início deste ano, Hegseth ordenou a redução de pelo menos 20% no número de generais e almirantes de quatro estrelas em serviço ativo nas forças armadas e um corte de 10% no número total de generais e oficiais-generais.

wd/sst/ag/nn/ic/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar