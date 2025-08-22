Chefe de inteligência militar dos EUA será demitido

O chefe de inteligência militar dos Estados Unidos perderá seu cargo, após a saída de vários oficiais do alto escalão este ano, informou um funcionário da Defesa nesta sexta-feira (22). A demissão do tenente-general Jeffrey Kruse ocorre após a Agência de Inteligência de Defesa (DIA) publicar uma avaliação preliminar que indicava que os ataques americanos contra o Irã em junho atrasaram o programa nuclear de Teerã em apenas alguns meses.

O relatório, amplamente divulgado pela imprensa americana, contradisse as afirmações do presidente Donald Trump de que os ataques destruíram completamente as instalações nucleares, o que enfureceu o republicano e alguns funcionários de seu governo. "Ele não será mais diretor da Agência de Inteligência de Defesa", declarou a fonte sob condição de anonimato, sem explicar o motivo da remoção de Kruse. Desde que começou seu segundo mandato, em janeiro, Trump gerenciou um expurgo de altos funcionários, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Charles Brown, que foi demitido sem explicação em fevereiro. Entre os dispensados estão também os chefes da Marinha e da Guarda Costeira, o general que dirigiu a Agência de Segurança Nacional, o vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, um almirante da Marinha designado à Otan e três advogados militares de alta patente.