Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, pediu nesta sexta-feira (22), durante sua visita a Kiev, "garantias de segurança sólidas" à Ucrânia com o objetivo de assegurar que a Rússia respeite um possível acordo de paz e prevenir outra invasão.
"Será essencial contar com garantias de segurança sólidas e é isso que estamos tentando definir agora" para garantir que a Rússia "nunca mais tente tomar nem mesmo 1 km²" de território ucraniano, disse Rutte em uma declaração ao lado do presidente, Volodimir Zelensky.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
bur/an/es/jcDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente