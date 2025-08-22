Brasil, Colômbia e Bolívia unem forças pela Amazônia de olho na COP30

Os presidentes de Brasil, Colômbia e Bolívia pediram, nesta sexta-feira (22), cooperação regional para proteger a floresta amazônica, seus povos e apresentar uma "posição comum" na conferência climática da ONU, a COP30, durante a cúpula de países amazônicos em Bogotá. A Amazônia, maior floresta tropical do planeta, compartilhada por nove países, sofre com o desmatamento, o narcotráfico, o garimpo ilegal e o impacto dos hidrocarbonetos. O objetivo da V Cúpula de Países Amazônicos, realizada este ano na capital colombiana, é coordenar ações conjuntas para enfrentar estes desafios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia para o combate ao crime organizado, que será inaugurado em 9 de setembro em Manaus, capital do Amazonas. Segundo ele, a instituição será "muito importante (...) para combater o garimpo ilegal, o narcotráfico, o contrabando de armas e (...) qualquer outra coisa que nos perturbe". "O povo amazônico merece viver livre da violência (...) que expulsa indígenas de suas terras e ribeirinhos das suas casas, que tira a vida de quem luta pela Amazônia, como Chico Mendes, Dorothy Stang, Bruno Pereira, Dom Phillips e tantos outros", acrescentou. Lula também destacou a importância da COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará, como um cenário para dar destaque às necessidades da Amazônia perante a comunidade internacional.

"A gente quer que as pessoas vejam a real situação da floresta, dos nossos rios, dos nossos povos que moram lá, para saber que a gente tem uma tarefa quase hercúlea para cuidar dessa questão climática", disse o presidente. "Eu não quero fazer da COP um desfile de discursos, um desfile de panfletos, um desfile de ideias e conclusão zero. Eu quero conclusão para ver se a gente dá um passo adiante e sair da mesmice que nós estamos", acrescentou Lula. "Juntos podemos fazer da COP30 a COP da virada", assegurou.

- Desafios - Perante os chanceleres e outros representantes diplomáticos, o presidente colombiano, Gustavo Petro, fez um discurso crítico aos combustíveis fósseis, em linha com suas políticas de transição energética. "Um dos principais inimigos da Colômbia é o narcotráfico (...), o ouro e certa mineração extraída ilicitamente", acrescentou o presidente colombiano.

Por sua vez, o presidente da Bolívia, Luis Arce, pediu que os "interesses regionais" se sobreponham aos nacionais. O Tratado da Cooperação Amazônica (TCA), no qual a cúpula se baseia, foi assinado por todos os países amazônicos em 1978. Petro, Lula e Arce trocaram abraços e demonstrações de afeto durante o evento em Bogotá.