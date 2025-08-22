Bayern de Munique atropela Leipzig na 1ª rodada do Campeonato Alemão

O francês Michael Olise marcou duas vezes no primeiro tempo (27' e 42'), que também teve o primeiro gol do atacante colombiano Luis Díaz na Bundesliga (32').

Atual campeão, o Bayern de Munique iniciou a campanha no Campeonato Alemão em grande estilo, com uma goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig nesta sexta-feira (22), na Allianz Arena.

Com tudo decidido, o inglês Harry Kane marcou um 'hat-trick' na segunda etapa (54', 64' e 78)', em apenas 14 minutos.

Kane e Díaz já haviam dado a Supercopa da Alemanha ao Bayern no último fim de semana, marcando os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart.

Com a goleada sobre o Leipzig, o Gigante da Baviera se coloca como primeiro líder do campeonato, à espera dos demais resultados da rodada.

O Bayer Leverkusen, comandado pelo holandês Erik Ten Hag, estreia recebendo o Hoffenhein no sábado, mesmo dia em que o Borussia Dortmund visita o St Pauli.