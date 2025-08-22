Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern de Munique atropela Leipzig na 1ª rodada do Campeonato Alemão

Bayern de Munique atropela Leipzig na 1ª rodada do Campeonato Alemão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Atual campeão, o Bayern de Munique iniciou a campanha no Campeonato Alemão em grande estilo, com uma goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig nesta sexta-feira (22), na Allianz Arena.

O francês Michael Olise marcou duas vezes no primeiro tempo (27' e 42'), que também teve o primeiro gol do atacante colombiano Luis Díaz na Bundesliga (32').

Com tudo decidido, o inglês Harry Kane marcou um 'hat-trick' na segunda etapa (54', 64' e 78)', em apenas 14 minutos.

Kane e Díaz já haviam dado a Supercopa da Alemanha ao Bayern no último fim de semana, marcando os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart.

Com a goleada sobre o Leipzig, o Gigante da Baviera se coloca como primeiro líder do campeonato, à espera dos demais resultados da rodada.

O Bayer Leverkusen, comandado pelo holandês Erik Ten Hag, estreia recebendo o Hoffenhein no sábado, mesmo dia em que o Borussia Dortmund visita o St Pauli.

tba/dr/raa/cb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar