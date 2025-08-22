Acidente em ponte deixa 10 mortos na China

Um vídeo exibido pelo canal estatal CCTV mostra o momento em que a seção central do arco da ponte Jianzha cedeu repentinamente e caiu nas águas do rio Amarelo.

Dez pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após a ruptura de um cabo nesta sexta-feira em uma megaponte em construção no noroeste da China, informou a imprensa estatal.

A ponte de Jianzha, localizada na linha Sichuan-Qinghai, é a estrutura de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo e a primeira passagem ferroviária que atravessa o rio Amarelo, o segundo mais longo da China.

A causa do acidente foi uma falha em um cabo de aço, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

O Diário do Povo indicou que 15 trabalhadores e um diretor de projeto estavam na obra, na província de Qinghai, quando o cabo se rompeu durante a madrugada.

Centenas de socorristas foram mobilizados para a operação de busca e resgate, informou a Xinhua.