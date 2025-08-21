Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky diz que reunião com Putin será possível após garantias de segurança para a Ucrânia

Autor AFP
AFP
Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que pode se reunir com seu homólogo russo Vladimir Putin, mas apenas após seu país receber garantias de segurança, e mencionou Suíça, Áustria e Turquia como possíveis cenários para o encontro.

"Queremos entender como ficará a arquitetura das garantias de segurança, dentro de sete a 10 dias. E com base nisso, estamos dispostos a uma reunião trilateral", que incluiria o presidente americano, Donald Trump, afirmou Zelensky na quarta-feira (20) em entrevista a vários meios de comunicação, incluindo a AFP, mas que estavam sob embargo até esta quinta-feira (21).

O mandatário descartou que a China, aliada de Moscou, possa atuar como nação garantidora da segurança da Ucrânia, invadida pelo país vizinho em fevereiro de 2022. 

"Em primeiro lugar, a China não nos ajudou a parar esta guerra desde o início. E, em segundo lugar, a China ajudou a Rússia, abrindo seu mercado de drones", comentou. "Não precisamos de garantidores que não ajudam a Ucrânia", acrescentou.

Ao falar sobre o possível local do encontro com Putin, ele mencionou Suíça e Áustria, dois países com tradição de neutralidade, e também a Turquia, país membro da Otan e sede das últimas negociações diretas entre delegações da Rússia e da Ucrânia, que não conseguiram alcançar um cessar-fogo. 

A Suíça informou durante a semana que está disposta a garantir a imunidade do presidente da Rússia, objeto de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) pela suposta deportação de crianças ucranianas para território russo. 

Putin propôs organizar a reunião com Zelensky em Moscou, mas ucraniano rejeitou a oferta, segundo fontes que acompanharam as atividades diplomáticas na última semana.

Trump se reuniu nos últimos dias separadamente com os dois líderes, primeiro com Putin, na sexta-feira passada no Alasca, e depois com Zelensky, na Casa Branca, na segunda-feira. O encontro do Salão Oval também contou com as presenças dos governantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Finlândia, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Trump afirmou que Putin, para quem ligou durante as conversações de segunda-feira, concordou com uma reunião com Zelensky e aceitou algum tipo de garantia de segurança ocidental para a Ucrânia a respeito da Rússia. 

Antes do encontro de cúpula, e para continuar ganhando terreno, as tropas russas intensificaram as operações na Ucrânia, em particular na região de Donetsk (leste), que controlam em grande parte. 

Na quarta-feira, Moscou reivindicou a tomada de duas localidades nesta região e outra na área de Dnipropetrovsk. Zelensky disse à imprensa que Moscou está "reunindo tropas" na parte ocupada da região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, visando uma possível operação.

Em um momento de intensificação dos ataques, o presidente ucraniano afirmou que seu país testou "com sucesso" um míssil de longo alcance. "É o nosso melhor míssil: pode voar 3.000 quilômetros, o que é significativo", declarou Zelensky.

- Ataques -

Além disso, a Rússia lançou 574 drones e 40 mísseis contra a Ucrânia, onde uma pessoa morreu, segundo a Força Aérea ucraniana, no maior ataque de Moscou nas últimas semanas. 

Kiev informou que suas unidades de defesa aérea derrubaram 546 drones e 31 mísseis. 

"Dezenas de edifícios residenciais foram atingidos na cidade de Lviv" (oeste), anunciou o comandante da administração militar regional, Maksim Kozitskii.

Doze pessoas ficaram feridas na cidade de Mukachevo, perto da fronteira com a Hungria e a Eslováquia.

O Ministério da Defesa russo indicou que derrubou 49 drones ucranianos em várias regiões. 

