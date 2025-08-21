Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul

O futebol sul-americano está lambendo as feridas nesta quinta-feira (21), após um novo caso de violência nas arquibancadas: os graves enfrentamentos entre torcedores argentinos e chilenos em Buenos Aires, que terminaram com mais de 100 pessoas detidas e 19 feridos, dois deles em estado grave. Os confrontos no Estádio Libertadores de América, palco do jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile, transcenderam o mundo da bola.

O ministro do Interior do Chile, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires por ordem do presidente do país, Gabriel Boric, para prestar auxílio aos feridos, alguns dos quais esfaqueados, segundo testemunhas, e acompanhar a situação dos detidos. A Chancelaria do Chile informou que 19 chilenos estão hospitalizados e 101 foram presos. Seis menores de idade já foram libertados. Uma fonte do Independiente que pediu anonimato disse à AFP que, no total, são 125 detidos. As autoridades da Argentina ainda não passaram informações oficiais sobre o incidente, que provocou o cancelamento da partida.

"Vamos proteger os direitos dos nossos cidadãos sem prejudicar qualquer acusação que possa ser feita pela justiça", escreveu Boric na rede social X, onde denunciou o "inaceitável linchamento de chilenos". - Fifa pede punições severas - Torcedores de Independiente e 'La U' entraram em confronto nas arquibancadas do setor visitante armados com pedras e pedaços de pau. Um deles, inclusive - aparentemente chileno - tentou escapar pulando do andar superior depois de ser encurralado.

Segundo o embaixador do Chile na Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a pessoa que se jogou está fora de perigo, já que um telhado amorteceu sua queda. A imagem chocante da tentativa de fuga do torcedor foi registrada em vídeos gravados por outras pessoas que estavam no estádio e rapidamente viralizaram nas redes sociais. Michael Clark, presidente da Universidad de Chile, afirmou que quatro das 12 pessoas atendidas inicialmente em um dos hospitais permanecem internadas, sendo duas em estado grave.

"Não há mortos por milagre", afirmou o dirigente. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu "punições exemplares" e a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prometeu que atuará "com a maior firmeza" contra os responsáveis. A Conmebol não informou quais punições poderão receber o Independiente e a 'La U', mas o regulamento estabelece multas, perda de pontos, fechamento de estádios, eliminação e até exclusão de torneios futuros.