Trump pede libertação de ex-funcionária condenada por fraude eleitoral

"LIBERTEM Tina Peters, uma patriota valente e inocente", escreveu Trump em sua rede Truth Social, ameaçando tomar "medidas severas" caso não fosse ouvido.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que intensificou os ataques contra o sistema eleitoral americano, exigiu nesta quinta-feira (21) a libertação de uma ex-funcionária do Colorado condenada por irregularidades relacionadas às eleições presidenciais de 2020.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Peters, uma ex-funcionária do condado de Mesa responsável por diversas funções administrativas, incluindo a supervisão eleitoral, foi condenada em outubro de 2024 a nove anos de prisão por permitir que um apoiador de Trump acessasse dados eleitorais confidenciais de 2020, segundo a CBS.

O homem buscava demonstrar a existência de fraude nas eleições vencidas pelo democrata Joe Biden, uma vitória que, até hoje, Trump se recusa a reconhecer, apesar de seus resultados terem sido confirmados por várias decisões judiciais.

A mensagem do republicano desta quinta-feira chega após uma série de ataques ao sistema eleitoral. Na segunda, ele reiterou seu desejo de "eliminar o voto por correio", uma de suas obsessões.

O presidente anunciou que assinaria um decreto para "contribuir com a honestidade nas eleições parlamentares de meio de mandato", que serão realizadas em novembro de 2026, sem fornecer detalhes sobre o texto.