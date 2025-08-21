Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump indica que pode patrulhar ruas de Washington com polícia e militares

Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou a possibilidade de que patrulhará as ruas da capital federal, Washington D.C., na noite desta quinta-feira, 21. "Acho que vou sair hoje à noite, com a polícia e com os militares. Vamos fazer um trabalho", falou em entrevista ao apresentador da Newsmax, Todd Starnes.

O anúncio de Trump também foi confirmado momentos depois pela Fox News. Nesta semana, o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos EUA abriu uma investigação por manipulação de dados sobre crimes contra a polícia de Washington. O inquérito faz parte do esforço para controlar a segurança da capital. Uma intervenção federal em D.C. foi anunciada por ele há cerca de 10 dias.

