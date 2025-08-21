Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Texas aprova mudança nos distritos eleitorais que deve beneficiar Trump em 2026

Autor Agência Estado
A Câmara do Texas (EUA) aprovou na quarta-feira, 20, o redesenho dos distritos eleitorais do Estado. A medida poderá beneficiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições legislativas do ano que vem.

O presidente americano fez pressão pela aprovação da proposta, com vistas à manutenção da maioria na Câmara dos Deputados após o pleito de 2026. Os novos mapas eleitorais do Texas garantiriam mais cinco cadeiras para o Partido Republicano na Casa.

O projeto ainda precisa passar pelo Senado do Texas, que é controlado pelos republicanos, e ser sancionado pelo governador Greg Abbott, que também é republicano.

Nas últimas duas semanas, deputados democratas do Texas tentaram obstruir a votação e chegaram a se ausentar do Estado, com o objetivo de impedir a formação de quórum para a apreciação da proposta. O projeto passou com 88 votos a favor e 52 contrários.

"Grande VITÓRIA para o Grande Estado do Texas!!! Tudo foi aprovado, em nosso caminho para mais CINCO assentos no Congresso e para a salvação dos seus Direitos, das suas Liberdades e do seu próprio País", comemorou Trump, em publicação na rede Truth Social. "O Texas nunca nos decepciona." Fonte: Associated Press.

