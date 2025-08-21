Sudaneses lutam para reconstruir capital devastada pela guerra

Nas ruas de Cartum, a capital do Sudão, trabalhadores retiram os escombros das casas destruídas pelas balas, levantam árvores caídas e reparam a rede elétrica, no primeiro esforço de reconstrução desde que começou a guerra há mais de dois anos. Os combates entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que eclodiram em abril de 2023, deixaram a cidade em ruínas e desolada.

Mas a campanha de reconstrução, liderada por organismos governamentais e grupos de jovens voluntários, começou com o objetivo de reparar hospitais, escolas e redes de serviços públicos. "Estamos trabalhando para reconstruir as infraestruturas do Estado", afirma o voluntário Mostafa Awad. O horizonte de Cartum, que já foi uma metrópole próspera de nove milhões de habitantes, agora é uma silhueta irregular de edifícios destruídos. Os postes elétricos estão inclinados e buracos profundos dominam as ruas. Os carros, desmontados, estão abandonados e carbonizados, com pneus fundidos no asfalto.

Correspondentes da AFP viram blocos residenciais inteiros com as paredes destruídas pelos combates. O perigo segue presente nos edifícios manchados de fuligem, enquanto as autoridades trabalham lentamente para retirar as dezenas de milhares de bombas não detonadas deixadas pelos combatentes. A ONU alerta que Cartum está "fortemente contaminada por munição sem explodir" e, este mês, informou que minas terrestres foram descobertas em toda a capital.

A guerra do Sudão causou dezenas de milhares de mortos, deslocou 13 milhões de pessoas e afundou o país na pior crise de fome e deslocamento do mundo. - Saquearam tudo - Até que o Exército expulsasse as FAR de Cartum em março, a capital, onde apenas os combates deslocaram quatro milhões de pessoas, era um campo de batalha.

Antes de partir, os combatentes paramilitares desmantelaram as infraestruturas e saquearam tudo, desde equipamentos médicos e bombas de água até cabos de cobre. "Normalmente, em uma zona de guerra, vê-se uma destruição em massa... mas quase nunca se vê o que aconteceu em Cartum", considera Luca Renda, coordenador residente e humanitário da ONU. "Levaram todos os cabos das casas, todos os canos foram destruídos", explica à AFP.