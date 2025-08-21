Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SpaceX vai levar drone militar dos EUA em oitava missão

Autor AFP
Tipo Notícia

Um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX irá ao espaço na noite de quinta-feira (21) levando como carga útil o drone militar X-37B em sua oitava missão.

De acordo com a empresa, propriedade do bilionário Elon Musk, o lançamento do foguete está previsto para as 23h50 locais (01h50 da sexta-feira no horário de Brasília) desde Cabo Canaveral, na Flórida. Uma janela adicional de lançamento estará disponível no mesmo horário na sexta-feira.

A Força Espacial dos Estados Unidos afirmou que a missão do drone inclui "uma ampla gama de testes e objetivos de experimentação".

"Estas demonstrações operacionais e experimentos incluem tecnologias de próxima geração, como comunicações a laser e o sensor inercial quântico mais avançado já testado no espaço", segundo um comunicado dessa seção militar no mês passado.

"A missão 8 contribuirá para melhorar a resiliência, eficiência e segurança das arquiteturas de comunicação baseadas no espaço", acrescentou.

Com um tamanho semelhante ao de um pequeno ônibus, o drone espacial X-37B parece uma versão reduzida dos ônibus espaciais que foram aposentados em 2011. Em missões anteriores, o X-37B realizou testes para a agência espacial americana Nasa.

Em operação desde 2010 e alimentado por painéis solares, o drone X-37B foi projetado pela United Launch Alliance, uma subsidiária da Boeing. O artefato tem nove metros de comprimento e cerca de 4,5 metros de envergadura.

