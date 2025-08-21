Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Redesenho eleitoral no Texas deve incentivar alteração na Califórnia para frear republicanos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A batalha nacional de redistritamento entrou em sua próxima fase nesta quinta-feira, 21, quando os democratas da Califórnia lançaram sua última investida legislativa para redesenhar seu mapa distrital e adicionar até cinco cadeiras conquistáveis para seu partido - uma resposta direta à aprovação pela Câmara do Texas de um novo mapa para criar mais cadeiras com tendência conservadora no estado.

A Legislatura controlada pelos democratas da Califórnia abriu debate sobre um pacote para revisar o mapa e colocá-lo diante dos eleitores para aprovação final em uma eleição especial em novembro.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, arquitetou a estratégia de alto risco em resposta à própria tática do presidente dos EUA, Donald Trump, de pressionar os republicanos do Texas a reabrirem os mapas legislativos que aprovaram em 2021 para espremer até cinco novas cadeiras para seu partido, o que ajudaria a evitar uma derrota nas eleições de meio de mandato em 2026, conhecidas naquele país por 'midterm elections'.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.

