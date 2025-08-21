Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Fifa pede 'punições exemplares' após atos de violência na Argentina

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu nesta quinta-feira (21) "punições exemplares' para os responsáveis pelos atos de violência ocorridos na Argentina durante o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile.

"De todos na Fifa, nossos pensamentos estão com todas as vítimas inocentes e esperamos que as autoridades competentes apliquem punições exemplares aos responsáveis por esses atos terríveis", escreveu Infantino em uma publicação no Instagram.

O jogo entre argentinos e chilenos, que era disputado no Estádio Libertadores de América, no sul de Buenos Aires, foi cancelado depois dos confrontos violentos entre torcedores que terminaram com mais de 100 detidos, a maioria chilenos, e quase 20 feridos, segundo as autoridades.

