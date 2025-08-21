Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente chinês defende 'unidade étnica' em visita excepcional ao Tibete

Presidente chinês defende 'unidade étnica' em visita excepcional ao Tibete

Autor Sam DAVIES
Autor
Sam DAVIES Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta quinta-feira (21) de uma grande cerimônia em Lhasa durante uma visita excepcional ao Tibete, onde defendeu a "unidade étnica e harmonia religiosa" nesta região, onde a China é acusada de violar os direitos humanos. 

A vasta área, estabelecida como região autônoma em 1965, seis anos após o 14º Dalai Lama fugir para o exílio, já foi um foco de protestos contra o governo do Partido Comunista Chinês. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Grupos de defesa dos direitos humanos acusam os líderes chineses de reprimir a cultura tibetana e impor uma vigilância em larga escala, mas Pequim afirma que suas políticas fomentaram a estabilidade e o rápido desenvolvimento econômico em uma das regiões mais pobres da China.

"Para governar, estabilizar e desenvolver o Tibete, primeiro devemos salvaguardar a estabilidade política, a estabilidade social, a unidade étnica e a harmonia religiosa", afirmou Xi na quarta-feira a funcionários durante sua primeira visita à região desde 2021, segundo a rede estatal CCTV. 

Nesta quinta-feira, os dirigentes do partido elogiaram os avanços da região e pediram a unidade étnica durante um ato comemorativo do 60º aniversário da fundação da região autônoma.

A cerimônia aconteceu diante do Palácio de Potala, antiga residência do Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano.

A visita de Xi ocorre antes das possíveis tensões pela sucessão do atual Dalai Lama, de 90 anos, que vive na Índia, onde estabeleceu um governo tibetano no exílio.

Em julho, o líder budista afirmou que a instituição espiritual prosseguirá após sua morte e que seu sucessor será escolhido "exclusivamente" por sua equipe. 

Os governantes chineses insistem que o próximo Dalai Lama deve ser aprovado por Pequim, o que pode resultar no surgimento de dois líderes rivais do budismo tibetano.

sam/je/tym/arm/es/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar