Por que a violência persiste no futebol latino-americano?

Um torcedor pula do setor superior da arquibancada para não ser linchado enquanto pedras e pedaços de pau são usados como armas. Mais uma vez a violência contaminou o futebol e colocou em dúvida os esforços para erradicar os enfrentamentos entre torcidas na América Latina. Independiente e Universidad de Chile disputavam o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana na quarta-feira (20) quando uma batalha campal começou nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires.

O saldo de um dos confrontos de torcida mais violentos dos últimos tempos: 19 feridos, dois em estado grave, e mais de 100 detidos, segundo as autoridades. Do México à Argentina, passando por Brasil, Colômbia, Chile e Equador, os episódios de violência nos estádios se repetem, apesar das tentativas de pacificar o futebol. - Por que nos estádios? - Brasil e Argentina, entre outros, promulgaram há mais de duas décadas leis para prevenir distúrbios e punir seus responsáveis.

Mas a violência não para. No Chile, só este ano, 12 jogos foram suspensos por atos de violência, denunciou o sindicato de jogadores do país. Em abril, dois torcedores morreram durante um confronto antes da partida entre Colo Colo e Fortaleza pela Copa Libertadores. Na Argentina, mais de 100 pessoas morreram nos últimos 20 anos; 157 no Brasil entre 2009 e 2019, e 170 morreram na Colômbia entre 2001 e 2019, segundo estudos acadêmicos e de ONGs.

"Existe uma ideia de que os estádios são espaços onde é legítimo cometer atos de violência, não somente física, mas também de racismo e homofobia", afirma à AFP o argentino Diego Murzi, autor do livro "Fútbol, violencia y estado" (Futebol, violência e Estado, em tradução livre). Segundo Murzi, "uma lógica tribal sempre prevaleceu no futebol", uma cultura de provocação entre torcidas que sempre esteve "presente". Para muitos fanáticos, "o futebol é um canalizador de frustrações", afirma o sociólogo colombiano Germán Gómez, autor do livro "Fútbol y barras bravas. Análisis de un fenómeno urbano" (Futebol e torcidas organizadas. Análise de um um fenômeno urbano, em tradução livre).

"Existe uma poetização do que significa a vitória da equipe na vida desses torcedores que deriva nessa perda de controle emocional quando se vence uma partida, e inclusive quando se perde", acrescenta. - As medidas foram eficientes? - As medidas de segurança se multiplicaram nos últimos anos, com a entrada dos torcedores por identificação biométrica e a vigilância por câmeras nos estádios.