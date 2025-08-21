Nova classificação científica revela quatro espécies de girafa

Existem quatro espécies de girafa, não apenas uma, segundo uma nova classificação revelada nesta quinta-feira (21) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), que busca permitir uma melhor proteção deste animal catalogado como vulnerável. Inicialmente assimilada a um cervídeo, a girafa obteve um gênero próprio no final do século XVIII: Giraffa giraffa, relembra o grupo de especialistas da UICN em seu relatório.

A organização especifica as diversas classificações atribuídas desde então a este animal exclusivamente africano, utilizando elementos de morfologia, genética e ambiente. A girafa, historicamente considerada como uma única espécie que incluía nove subespécies, está na realidade constituída por quatro espécies, segundo o grupo da UICN. Estas são a girafa-do-norte (girafa camelopardalis), a girafa-reticulada (j. reticulata), a girafa-masai (j. tippelskirchi) e a girafa-do-sul (j. giraffa). Esta distinção permite uma "compreensão mais detalhada das ameaças e oportunidades de conservação perante estas diferentes espécies nas diversas regiões que habitam na África", segundo o comunicado. A UICN catalogou desde 2016 a girafa na categoria de "vulnerável" em sua Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, quando em sua avaliação anterior de 2010 era ainda considerada como de "menor preocupação".