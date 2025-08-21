Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (21) que deu "instruções para iniciar imediatamente negociações para libertar" todos os reféns israelenses em Gaza, em resposta a uma nova proposta de tréguas dos mediadores.

"Dei instruções para iniciar imediatamente negociações para a libertação de todos os nossos reféns e encerrar a guerra em condições aceitáveis para Israel", declarou o dirigente israelense em um vídeo divulgado por seu gabinete.

Netanyahu também afirmou que está se preparando para "aprovar" os planos do exército para tomar a Cidade de Gaza.

